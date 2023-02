La Ville de Huy ne ferme pas la porte à un Rallye du Condroz-Huy en 2023 mais attend des garanties supplémentaires

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, une première rencontre devait se tenir durant ce mois de février. Ville de Huy, Royal Motor Club de Huy et Zone de Police ont ainsi évoqué l’avenir du Rallye du Condroz-Huy, dont la 48e édition a été endeuillée en novembre dernier.

« Le Rallye du Condroz-Huy, que la Ville de Huy accueille chaque 1er week-end de novembre, est un événement sportif entré dans notre patrimoine commun. Pour beaucoup de passionnés, mais également de familles, d’associations, de commerçants voire d’écoles du Pays de Huy, il s’agit là d’une véritable institution. Nous l’avons toujours en mémoire, son édition 2022 a connu une fin tragique. L’accident, qui a vu le décès de deux jeunes spectateurs, a généré une large vague d’émotions. Le deuil, auquel nous nous sommes modestement associés, a été partagé et respecté par tous. Aujourd’hui, les autorités communales se questionnent quant à la tenue du Rallye en 2023. Une réflexion globale sur l’ensemble de l’activité est nécessaire. La rédaction d’un plan de sécurité réévalué en est l’objet principal. Pour ce faire, la discussion a été abordée entre les membres du collège communal hutois. Une rencontre avec les organisateurs du Motor-Club et de la Zone de Police a également été organisée. De nombreux sujets y ont été abordés et l’intransigeance face aux mesures de sécurité, mais aussi relative à d’autres pans de l’activité, a été marquée. À l’issue de ces échanges, aussi importants que constructifs, l’organisateur a été tenu d’apporter un nouveau projet d’organisation avec des éléments concrets et novateurs. En outre, le débat a été porté à la Conférence des élus. Il semble plus qu’opportun d’en parler de manière concertée avec nos collègues et voisins, qui partagent nos préoccupations. L’aspect populaire de l’événement est connu de tous mais le Rallye ne pourra exister sans une réflexion profonde et concertée de la part de tous les acteurs de cette organisation. Si la porte n’est pas fermée, des garanties supplémentaires doivent donc être apportées afin que ce Rallye reste une fête pour toutes et tous », indique ce lundi le communiqué de la Ville de Huy.