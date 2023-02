Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Miguel Pardo Calderon a 31 ans. Darwin Callebaut en a 30 et Faudel Djili 24 à peine. Ils sont tous les trois en aveux: « On avait besoin d’argent ». Pour s’en procurer, ils n’ont pas hésité à prendre en otage la compagne d’un restaurateur du Roeulx et à lui réclamer une rançon.