Lee Whitlock, connu pour ses rôles dans «Grange Hill» et «Sweeny Todd», est décédé à l’âge de 54 ans: «C’était un grand acteur»

Lee Whitlock, connu pour ses rôles dans « Grange Hill » et « Sweeny Todd », est décédé à l’âge de 54 ans. C’est l’agence Urban Collective qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Le décès de la star britannique a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. « Lee était un grand personnage et un grand acteur qui a laissé un héritage de travail courageux et révolutionnaire réalisé à un âge particulièrement jeune. Il était extrêmement divertissant, drôle et positif. Condoléances à la famille et aux amis. RIP », a posté l’agence Urban Collective.