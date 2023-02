Le permis d’urbanisme refusé pour Vivalia 2025, l’intercommunale ira en recours : «Ce projet n’a pas d’alternative»

La décision, rendue lundi par l’administration, s’appuie sur des considérations d’ordre urbanistique, le fonctionnaire délégué recalant l’implantation choisie par l’intercommunale des soins de santé sur le site d’Houdemont.

Vivalia se réunira le 24 février lors d’un conseil d’administration qui devra se prononcer sur l’éventualité d’introduire un recours auprès du gouvernement wallon, annoncent les responsables. «Il est maintenant urgent, indispensable et souhaitable que les Luxembourgeois de la province se mobilisent derrière ce projet. Notre job est d’assurer la pérennité des soins de santé. Nous sommes convaincus que notre projet répond aux préoccupations des citoyens de la province. À travers ce recours, on doit parvenir à concilier réglementation et intérêt supérieur. Ce projet n’a pas d’alternative. S’il venait à recevoir une réponse finale négative, ce serait la fin des soins de santé de qualité en province du Luxembourg», souligne Pascal Mertens, directeur général de Vivalia. Et le Dr Vincent Delrue, chargé du projet Vivalia 2025 de rajouter : « On se rend compte qu'il y a une position assez claire du fonctionnaire délégué, qui a une vision doctrinaire opposée à notre projet pour les patients de la province de Luxembourg. Pour nous, le projet passe avant la localisation, ce qui n'est pas le cas du fonctionnaire délégué »