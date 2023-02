Benoît, Tiffany, Cassandra, David... Ils nous racontent leur première fois au Lundi gras à Binche

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cassandra et David, 32 et 29 ans arrivent de Mons avec leurs deux enfants : Wyatt, 7 ans et Waina, 6 ans. « C’est la première fois que nos enfants découvrent le carnaval et on trouvait que le Lundi, jour des Jeunesses, c’était le moment idéal ».