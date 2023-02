Procès des attentats à Bruxelles: le Conseil central de surveillance pénitentiaire se prononce contre les génuflexions

Enfin, le CCSP conseille d’informer les agents procédant aux fouilles au corps et aux transfèrements sur les compétences du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des commissions de surveillance «pour toute question portant sur le traitement des détenus et le respect des règles les concernant».

Des conditions à remettre en cause ?

Depuis le début du procès des attentats à Bruxelles, les accusés détenus dénoncent leurs conditions de transfert depuis la prison de Haren, où ils sont incarcérés, vers le Justitia, où siège la cour d’assises. Une procédure en référé a été engagée par leurs avocats et, le 29 décembre, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu’elles constituent des traitements dégradants. L’État belge, contraint de faire cesser la pratique, a fait appel. Toutefois, la décision du juge des référés est effective. Or, selon la défense des accusés, elle n’est pas respectée par le service de la police fédérale chargé des transferts des détenus.