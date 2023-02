Festival en Vrac: un événement autour de la réduction des déchets et d’une consommation plus durable à Court-Saint-Etienne

Les autorités communales de Court-Saint-Etienne ont souhaité faire découvrir aux citoyens une multitude de solutions existantes en matière de consommation durable. C’est une première à Court-Saint-Etienne et une innovation dans le Brabant wallon : un festival durable, tourné vers des initiatives locales, visant à informer, sensibiliser et permettre de trouver des solutions en matière de réduction des déchets. « Depuis de nombreux mois maintenant, le service environnement accompagné de bénévoles très motivés, œuvre afin de réaliser ce festival original et innovant », confie Steve De Wevere, échevin de l’Environnement et de la Transition écologique.

Lors de cette première édition, il sera possible de rencontrer plusieurs dizaines d’exposants au travers d’un programme unique de spectacles et d’ateliers. L’idée est de donner l’opportunité à tous de se réapproprier les choix de vie et de consommation, une manière de s’inscrire dans la transition écologique et solidaire des générations futures.