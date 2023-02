Libin : nouvelle réunion du groupe « Un espace pour leur vie » à destination des proches de victimes de la route

Afin de mettre du lien autour de ces situations, les asbl Partageons Nos Routes et SOS Weekend proposent, en collaboration avec des communes de la province de Luxembourg, un espace où se poser, discuter, partager les histoires de vie, prendre le temps de s’écouter.

Plusieurs fois par an, dans des communes différentes, ces dernières mettent à disposition un espace de rencontre, de convivialité, d’échanges, pour simplement se parler, se retrouver, sans jugement. Il ne s’agit pas d’un groupe de parole thérapeutique. Ce qui signifie qu’aucun thérapeute ne sera présent pour animer le groupe.

Accessible à tous

L’idée est de laisser les familles appréhender elles-mêmes cet espace et de mettre simplement à leur disposition un lieu neutre. Madame Fanny Vorillion et Monsieur Jean-Paul Solot se tiendront à disposition pour l’accueil. Ces réunions sont accessibles à toute personne proche d’une victime de la route. Dans un souci d’organisation, il est préférable de faire part de votre présence par téléphone pour le lundi 27 mars au plus tard (063/212.617 – Fanny Vorillion, coordinatrice asbl Partageons Nos Routes).