«Une ribambelle de vieux cons»: le coup de gueule de Jean-Pascal Lacoste («Star Academy») après un reportage du JT de 20h sur la Belgique

C’est certain, Jean-Pascal Lacoste ne se rendra pas dans ce restaurant de la Côte belge…

Ce dimanche soir dans le JT de 20h de TF1, Anne-Claire Coudray proposait un reportage sur un restaurant belge où il est interdit de venir accompagné de ses enfants. Il s’agit du Brassi à Ostende.

« Ici, la clientèle vient s’offrir un oasis de paix, savourer un moment sans enfants surexcités », explique le journaliste, avant de demander l’avis des clients, qui ne sont pas venus dans cet établissement par hasard : « Quand je déjeune avec mes petits-enfants, ils ne tiennent pas en place, ils bougent, ça me déplaît. Je préfère manger dans le calme, je vous le dis tout de suite », confie une dame âgée. « On préfère ne pas avoir des enfants (dans le restaurant), même si on a nous-même des enfants ! », admet une autre cliente.