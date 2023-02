Vaste opération de sécurisation menée par la police de Charleroi en centre-ville

Les équipes de proximité ont pris contact avec 42 commerces du district concerné, mais ont également contrôlé 21 véhicules, ainsi que 15 personnes. Cette opération a débouché sur la saisie de trois véhicules en défaut d’assurance, ainsi qu’à l’enlèvement administratif de trois véhicules abandonnés.

Les policiers ont aussi retrouvé et saisi un véhicule signalé SCHENGEN, et ont rédigé trois procès-verbaux de roulage. « Ce type de sécurisation est fréquent et permet ainsi de faire cesser certaines situations qui nuisent à la qualité de vie du citoyen », souligne la cellule Communication de la police carolo.