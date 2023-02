Ixelles dynamise ses cellules commerciales vides avec le projet «Commerce en Devenir»

« On constate, dans le nord d’Ixelles, une série de micro-quartiers à l’identité commerciale porteuse mais qu’il faut soutenir pour y maintenir un niveau qualitatif en matière d’offre commerciale et éviter la vacuité », explique l’ASBL.

L’ASBL Entreprendre XXL présente « Commerce en Devenir », un projet de dynamisation des commerces et, plus particulièrement, des cellules vides dans le périmètre du périmètre Flagey. 14 artistes ont laissé cours à leur imagination.

Ainsi, les propriétaires de cellules vides ont été identifiés et contactés afin de comprendre, dans un premier temps, la raison de la vacuité commerciale, et, dans un second temps, de leur proposer d’agir sur ce phénomène. Ce projet, qui doit valoriser les surfaces vides à louer, devra aussi identifier par la suite les candidats commerçants potentiels pour les occuper en y incitant l’installation de commerces durables.

« En plus de promouvoir directement les quatorze cellules vides concernées, ce projet impacte positivement l’activité commerciale du quartier en attirant les passants, en suscitant la curiosité et en permettant une continuité commerciale dans les rues concernées. Il promeut également le lien artistes-citoyens et l’importance de la place des arbres et de la nature en ville », déclare Audrey Lhoest, échevine du Commerce à Ixelles et du Développement économique et présidente d’Entreprendre XXL.