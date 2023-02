Les Guides Horizons de Hannut vendent des macarons pour financer leur voyage au Portugal

Les Guides Horizons de Hannut partiront au mois de juillet en voyage humanitaire à Faro, au Portugal. Les 12 jeunes filles accompagnées de deux chefs nettoieront notamment des plages. Pour financer leur projet, les guides proposent leurs services.

Elles proposent notamment deux délicieux coffrets de macarons à la vente (8€ pour 6). Deux assortiments sont proposés : le classique (caramel beurre salé, vanille, citron, pistache, chocolat et framboise) et le gourmand (cassis violette, pomme cannelle, chocolat fruit des bois, spéculoos, crème brûlée et tiramisu).