Les batraciens débutent leur migration vers les mares et les étangs: la Ville de Seraing appelle à la vigilance des automobilistes

Comme chaque année, lorsque le temps est à la fois doux et humide, les crapauds, les grenouilles ou encore les tritons sont guidés par leur instinct. Ils sortent ainsi de leurs retraites hivernales pour entamer leur migration printanière et retrouver les mares et les étangs qui les ont vus naître.

Afin de rejoindre leurs différents sites de reproduction, les batraciens traversent les routes, situées aux alentours de la mare aux joncs à Seraing, utilisées par des automobilistes.