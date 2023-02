Accusé de tentative d’explosion de la friterie Domino, à Jumet, et d’avoir tenté de tuer plusieurs policiers, Roberto est considéré responsable de ses actes: il nie toujours

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Roberto S. est toujours placé en détention préventive depuis août dernier. Le Carolo est inculpé de tentative d’explosion d’un immeuble en pleine nuit, ainsi que de tentative de meurtre sur six policiers et ambulanciers intervenus cette nuit-là. Roberto aurait visé ce commerce bien connu de Jumet puisqu’un conflit divise le Carolo et la propriétaire du Domino, son ex-compagne.