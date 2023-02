Les Engagés lancent un ultimatum pour le stade de l’Union: «Les joueurs de l’Union sont à un niveau européen, la bourgmestre à un niveau de D3»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet de nouveau stade l’Union Saint-Gilloise continue de faire parler de lui. L’offre du club pour une partie du site du Bempt a été refusée lors du conseil communal de la semaine dernière. Dans le même temps, le secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) avait annoncé que la Région allait reprendre la main pour trouver une « solution négociée » entre la commune et le club. Les Engagés bruxellois se positionnent dans ce dossier, via Christophe De Beukelaer, député bruxellois et président de la régionale du parti.