Que cherchent vraiment les inspecteurs du contrôle technique sur nos voitures? Benjamin Maréchal en dévoile les coulisses!

D’habitude au contrôle technique, on confie sa voiture à un agent et « on se laisse faire ». Cette fois, nous allons coller l’agent pour apprendre à ses côtés. Nous sommes à Fleurus dans une des 6 stations wallonnes du réseau AIBV, nous présentons un véhicule essence.

Première surprise, j’aurais pu envoyer un collègue à ma place, « c’est la voiture qui est contrôlée pas le conducteur » me précise Jean de Haever le coordinateur des stations. Normalement le contrôle devrait durer 18 minutes. « C’est le timing pour un contrôle périodique. Pour un véhicule qui doit être vendu on passe à 25 minutes parce qu’on contrôle d’autres points comme le fonctionnement des vitres électriques, le chauffage, le toit ouvrant, etc. ».

Je suis ici pour un contrôle périodique. Ferhat, l’agent qui prend mon véhicule en charge, commence par un check des ceintures puis il ouvre mon coffre. « Ce n‘est pas la roue de secours qui m’intéresse, je vérifie si le châssis a bougé. Dans la foulée, je vais vous demander d’ouvrir le capot pour m’assurer que la batterie ou le bloc-moteur ne bougent pas ».