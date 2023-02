Gros déstockage au Domaine des Prés Fleuris, à Herve: des milliers d’articles professionnels sont à vendre

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la mise en vente du Domaine des Prés Fleuris à Bolland, sur la commune de Herve. Elle fait suite au décès en novembre dernier d’Hubert Spits, le fondateur. La famille a dès lors décidé d’arrêter toute activité, et se retrouve avec toutes sortes de mobiliers et de matériels professionnels dont elle ne se sert plus.

Pour s’en séparer, la famille organise un grand déstockage les 23, 24 et 25 février prochains. « Il y a une quantité énorme de matériel professionnel dont nous n’avons plus besoin et que nous mettons également en vente à des prix exceptionnels » explique Andy Spits, le fils du fondateur, sur sa page Facebook.