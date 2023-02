L’association «L’Escroo Family by Nath» de Fosses-la-Ville offre une petite voiture ainsi que du matériel au service mucoviscidose du CHR de Liège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Claude et Jésus, sœur et frère, ont décidé en 2020 de lancer une association appelée « L’Escroo family by Nath ». Basée à Fosses-la-Ville, cette association est un hommage à leur cousin Nathanaël surnommé L’Escroo, décédé de la mucoviscidose en 2013. Leur but : aider les enfants malades.