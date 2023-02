«Il est à son aise et tolère totalement notre présence»: Joëlle découvre un visiteur inattendu dans son jardin

Les renards semblent être de plus en plus habitués à la ville de Bruxelles, et ne craignent absolument plus la présence des humains. Il n’est donc pas rare de les croiser dans un parc, en rue ou dans nos jardins. C’est le cas pour Joëlle, qui reçoit régulièrement la visite d’un renard dans son domicile situé à Watermael-Boisfort.

« Il se faufile en dessous de notre portail et reste snuite dans la cour », explique Joëlle. « Il s’y sent alors complètement à l’aise et tolère même notre présence. Certains jours, il revient même plusieurs fois. » Et si la Bruxelloise filme l’animal, elle ne le nourrit pas pour autant. Elle a également demandé à ses enfants de ne pas l’approcher.