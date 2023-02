Isabelle De Bruyne élue par Time for Society et VBO FED comme Sustainability Professional 2023

Isabelle De Bruyne, Chief Sustainability Officer : « Ce prix est la cerise sur le gâteau et je n’aurais jamais pu le remporter sans le soutien et la détermination de tous mes collègues. La durabilité doit être soute[1]nue par toute une organisation pour réussir, et c’est vraiment le cas chez CFE. Avec ce prix, je souhaite particulièrement inspirer les autres à faire partie d’une communauté qui souhaite créer un impact positif.

Raymund Trost, CEO de CFE : « Nous sommes extrêmement fiers d’Isabelle et du travail qu’elle a ac[1]compli avec son équipe et toute l’organisation. Au sein de CFE, nous voulons vraiment construire une communauté qui réunit les gens, les compétences, les matériaux et la technologie pour créer un impact positif pour les générations futures. J’espère que ce prix en inspirera beaucoup d’autres à rejoindre notre communauté, car ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Cliquez ici pour plus d’informations sur le Sustainability Professional 2023.