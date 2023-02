Omnisports | Les vainqueurs des Mérites sportifs de la Ville de Liège 2022 sont connus!

Du côté des hommes, c’est Arnaud DELY, du club de triathlon de Saint-Georges, qui a remporté le Perron d’Or masculin. Champion du Monde de duathlon mixte et troisième au Championnat d’Europe, il est également classé à la première place mondiale, une performance qui force le respect.

Dans la catégorie Perron d’Or féminin, c’est Nawel EL BELKASMI, du Royal Archery Club Grivegnée, qui a été sacré vainqueur. Elle est Championne de Belgique de Tir à l’arc sur cible 3D, un sport qui requiert une grande précision et une concentration sans faille.

Chez les collectifs, les Liège Panthers ont raflé le titre de Perron d’Or féminin. Les U14 ont tout gagné en 2022, remportant notamment la Coupe AWBB et le Championnat de Belgique.

Maxime CARABIN, du RFC Liège, a remporté le Mérite Sportif adapté dans la discipline de l’athlétisme (Wheeler). Numéro 1 mondial sur 100 m et 200 m, ainsi que 3e mondial sur 400 m en catégorie T52, il a battu plusieurs records et a montré qu’il était capable d’exceller malgré les difficultés.

Le Mérite Sportif Espoir masculin est revenu à Justin LECOCQ, du club de Liège Mosan. Il a dominé les Championnats de Belgique, les Championnats francophones et l’Open dans sa catégorie, montrant ainsi qu’il avait un avenir prometteur dans le monde de la natation.

Dans la catégorie Espoir féminin, Meriame ETTALEB, du Champions Karate Club Liège, a été sacrée. Championne d’Afrique, Championne de Belgique et 2e au classement mondial, elle est une jeune athlète pleine de promesses.

Pour les masculins, c’est l’équipe de tennis RTC Fayenbois qui a été récompensée. Champions de Belgique chez les Messieurs 1, ces joueurs ont montré leur talent et leur esprit d’équipe sur les courts.

Enfin, la Royale Intercorporation Liégeoise (RIL), une fédération de football et de futsal qui a fêté son centenaire en 2022, s’est vue décerner le Prix de l’Action Sportive. Le jury a voulu saluer l’engagement de ses dirigeants passionnés à promouvoir des valeurs de solidarité et de partage auprès de ses 200 équipes et 4.500 membres.