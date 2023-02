Des débris de météorite atterrissent sur un balcon dans le sud de l’Italie: «Sans notre curiosité, rien n’aurait été sauvé»

Lors de l’impact, qui s’est produit à une vitesse de 300 km/h, seul un carreau carrelage au sol a été endommagé.

La météorite a été observée le 14 février alors qu’elle passait au-dessus des régions méridionales des Pouilles et de la Basilicate. Les astronomes ont calculé sa trajectoire et rapidement conclu que l’objet céleste, dont le poids est estimé entre 400 et 500 grammes, atterrirait près de Matera, dont la population a donc été mise en garde.