Y a-t-il trop de sangliers en région du Centre? «Ils occasionnent des dégâts aux jardins, aux parcs, aux champs…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des battues de sangliers dans le bois de la Houssière en décembre, des sangliers qui se baladent en pleine rue à Pont-à-Celles en janvier, une autre battue à Tertre en février, à la demande de l’association environnementale Natagora… Des exemples parmi d’autres. Manifestement, quand c’est trop, c’est trop.

Ce qui peut surprendre, c’est qu’une battue de sangliers puisse aussi provenir d’une association environnementale comme Natagora, et pas uniquement des agriculteurs qui voient leurs champs et prairies endommagés…

« Cela fait plus de dix ans que nous organisons régulièrement des battues », explique Vincent Swinnen, responsable des réserves naturelles de Natagora en Hainaut. Parmi celles-ci, il y a la réserve de Thieu, à cheval sur La Louvière, Le Rœulx et Mons. Grande de plus de 30 hectares (plus quelques hectares appartenant à Elia), c’est la plus importante de Natagora en région du Centre.