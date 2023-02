Basket - R2 | Dalil El Majdoubi monte en puissance avec Liège: «Mon travail paye»

Cette semaine, Dalil El Majdoubi a encore sorti deux grosses prestations individuelles dans ses prestations adultes avec le club du RSW Liège Basket. Ainsi, tant en R2 qu’en P1, il a été le point fort de son équipe. « je suis fier de pouvoir aider mes coéquipiers. En P1, nous avons été battre Atlas pour assurer notre maintien et finir la saison sans pression. Je pense que c’est la plus belle prestation que nous ayons faite depuis la victoire à Alleur. Tous mes coéquipiers ont apporté et on avait à cœur de prendre le dessus sur les jeunes d’Atlas que nous croisons assez régulièrement. Ensuite, il y a aussi eu la frustration de la défaite en R2 contre Mons-Hainaut. Personne ne nous voyait aller mettre les 2es du général en difficulté et, franchement, nous ne méritions pas de perdre. Nous manquons encore d’assurance et d’expérience dans certaines situations mais on avance et je suis certain que nous allons pouvoir nous sauver. »

Il monte en puissance

Une finalité importante pour le meneur qui ne cesse de monter en puissance. « Je mets tout en place pour réussir dans le basket. Je m’entraîne beaucoup, j’écoute tous les conseils et je joue un maximum. Cette saison, je fais R2, P2 et U21. Au début, c’était un peu compliqué physiquement mais, maintenant, j’ai pris le rythme et tout se passe bien. Je continuerai l’année prochaine et je suis très content d’avoir reçu la proposition du club pour intégrer la TDM2 et la R2 en plus des jeunes l’an prochain. »