Les frites de plus en plus chères en Wallonie picarde: près de 0,50€ en plus par paquet en 3 ans, «la situation n’était plus tenable»

Pour de nombreux Belges, manger des frites pourrait devenir de plus en plus difficile au vu des prix qui augmentent au fil des mois ! Avec l’inflation et le prix en hausse de toutes les matières premières, le paquet de frites ne fait qu’augmenter. Et forcément, cela a des conséquences sur les citoyens qui voient l’addition être de plus en plus salée alors que la frite est – et restera – toujours un produit très consommé par les Belges qui en consomment quelques kilos par an. « Chez nous, la petite frite est maintenant à 2,67 euros (NDLR : alors qu’elle était à 2,50 euros auparavant) », explique Jean-Paul Caby, patron de trois friteries Frit’House’l à Tournai, Rumes et Antoing.