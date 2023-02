Scandale au Parlement européen: «Toute trace de violation de présomption d’innocence doit disparaître», affirme l’avocat de Marc Tarabella

« Il nous importe que toute trace de violation de la présomption d’innocence disparaisse du dossier », a commenté l’avocat.

Me Maxim Töller soupçonne le juge d’instruction Michel Claise d’avoir violé la présomption d’innocence de son client dans l’enquête sur des faits de corruption présumés au sein du Parlement européen. Il a sollicité jeudi la récusation du juge. Dans le délai légal de 48 heures, le juge Claise a communiqué au parquet fédéral sa décision de ne pas se retirer de l’enquête. Ce qui signifie que c’est désormais la cour d’appel de Bruxelles qui devra statuer sur la question dans les 8 jours à venir.

« La position du juge d’instruction était attendue, mais nous n’avons pas encore pris connaissance de cette décision et de sa motivation, puisqu’elle est communiquée uniquement au parquet fédéral. Le juge d’instruction a le droit d’argumenter. Comme il ne s’est pas retiré, le dossier part automatiquement devant la cour d’appel. Ensuite, il nous restera éventuellement une procédure devant la Cour de cassation », indique Me Töller.

Le conseil de Marc Tarabella souhaite voir disparaître du dossier tout élément qui indiquerait une violation de la présomption d’innocence de son client.

« Nous ne souhaitons pas voir dans le dossier, et notamment dans le mandat d’arrêt, une trace de violation de la présomption d’innocence. Toute trace de violation de la présomption d’innocence doit disparaître. Le juge d’instruction indique dans le mandat d’arrêt que M. Tarabella a changé de position sur le Qatar au moment où des mouvements suspects d’argent ont été détectés. La position du juge est affirmative et viole la présomption d’innocence de M. Tarabella », ajoute Me Töller.