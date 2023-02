Un exercice militaire programmé sur le site de Chertal à Oupeye ce vendredi 24 février

Depuis que le démantèlement est en cours, voici près d’un an, plusieurs exercices militaires y ont déjà été organisés. Dès ce vendredi 24 février, dix tireurs militaires du bataillon du 12/13è de ligne se rendront une fois de plus sur le site pour réaliser des exercices tactiques, progressions et observations. Des tirs à blancs auront également lieu, mais il n’y aura pas d’explosion. Ces exercices auront lieu ces vendredi 24 février de 7h30 à 16h, le samedi 25 février de 8h30 à 21h30 et dimanche 26 février de 7h30 à 16h. Il n’y aura donc pas lieu de s’inquiéter si les habitants aux alentours entendent des détonations durant ces trois jours.