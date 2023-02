Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On peut accuser la ville de Spa de beaucoup de choses, mais probablement pas de ne pas avoir de projets concernant sa mobilité. Après la traversée de Spa, après le véloroute entre Spa et Theux, voilà qu’une enquête publique est lancée concernant un projet de liaison cyclo-piétonne entre le rond-point du Pierrot et le Lac de Warffaz.