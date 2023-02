Edito : Nos hôpitaux sont malades depuis trop longtemps

Nos hôpitaux souffrent, mais personne ne semble posséder le remède miracle. Pour la très grande majorité de nos politiques, la solution aurait dû venir de cet hôpital d’Houdemont. Une infrastructure à la pointe qui aurait eu le mérite d’attirer du personnel. Certains partisans du projet, à l’instar du docteur Pascal Pierre (ancien directeur médical), confessaient qu’ils « ne savaient pas si Vivalia 2025 sauverait les soins de santé en province de Luxembourg, mais que c’était la seule solution pour tenter de le faire. »

Du côté des opposants, comme les autorités d’Arlon, d’Attert et d’Aubange, on concède qu’il faut investir dans l’humain et le matériel plutôt que dans la pierre. « Construire un tel hôpital au milieu d’un terrain agricole est une gabegie financière et écologique. » Dès le départ, les médecins de l’hôpital d’Arlon se sont opposés à ce projet. Certains ont changé d’avis en cours de route. D’autres n’ont pas eu à assumer leur position puisqu’ils ont, soit pris leur retraite, soit franchi la frontière et se retrouvent ainsi suffisamment éloignés des soucis financiers et de personnel… Pour les antis, le remède miracle a un nom : le plan de trois implantations du Professeur De Wever.