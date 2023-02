Khalid, l’ex-patron du bar «Les Coulisses» à Liège, utilisait des méthodes musclées pour récupérer son argent: «Il fait régner la terreur autour de lui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ensemble, Khalid et Philippe Léonard avaient fait un véritable carton en ouvrant l’établissement « Les Coulisses », rue Hamal, en plein centre de Liège. Un bar-resto où les fêtes étaient mémorables.

Après la fermeture, à la fin de l’année 2015, Khalid et Philippe avaient repris leur chemin respectif. Celui de Khalid l’a mené, lundi, devant le tribunal dans le cadre d’extorsion et de tentatives, de coups et blessures, de menaces, de blanchiment et d’association de malfaiteurs.

Aux côtés Khalid, les bancs étaient presque trop étroits pour accueillir les carrures des trois autres prévenus : Samuel, Samir et Arslan.