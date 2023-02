EDITO - L’Europe ne doit plus rien lâcher à Poutine

Depuis près d’un an, les sirènes hurlant l’arrivée des bombes et des missiles russes rythment le quotidien des Ukrainiens. C’est ce même rituel glaçant et macabre qui a accueilli ce lundi le président américain Joe Biden, lors de sa visite surprise à Kiev.

Un acte courageux et cohérent. Courageux parce que le soutien inconditionnel américain vers l’Ukraine ne va pas de soi pour tout le monde aux USA. Si, en Europe, certains acceptent déjà difficilement l’envoi massif d’aides et d’armes vers l’Ukraine, alors que le conflit et la menace se situent au cœur de notre continent, imaginez le désintérêt et les débats que peut provoquer le conflit russo-ukrainien, de l’autre côté de l’Atlantique, dans un pays connu pour être très centré sur lui-même. Il s’agit d’un risque politique et financier pour un président déjà fragilisé par une opinion publique peu enthousiaste et un congrès majoritairement hostile.