À Faimes, le magasin de seconde main «Fais-moi vivre» déménage à Borlez

Un magasin plus grand et plus lumineux. - FB

Outre le fait de donner une seconde jeunesse aux objets et de permettre aux personnes précarisées de disposer de meubles ou de matériel à moindre coût, l’objectif de cette boutique de seconde main sert également d’outil d’insertion. Chez « Fais-moi vivre », c’est surtout l’aspect social qui est mis en avant, en faisant travailler une personne contractuelle et une autre en réinsertion professionnelle.

La boutique, bien plus grande et lumineuse que la précédente, permet de trouver mille et une merveilles en son sein : vêtements, meubles d’aménagement, électroménagers, jeux pour enfants, livres et même de la vaisselle.