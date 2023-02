Le 10 février dernier, Pierre Palmade cause un grave accident, non loin de Dammarie-les-Lys. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 24 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Pierre Palmade a été assigné vendredi à résidence à l’hôpital avec un bracelet électronique à l’issue de ses 48 heures de garde à vue. Depuis l’accident, les langues se délient sur ses différentes addictions.

Jérémy, vous êtes âgé de 20 ans quand vous devenez l’amant de Pierre Palmade. Comment êtes-vous amené à rencontrer le comédien ?

J’ai toujours eu envie d’évoluer dans le milieu du mannequinat et du théâtre. Et Pierre était une figure importante du théâtre, j’ai suivi sa carrière depuis tout jeune. En 2019, je décide de lui envoyer un message sur Instagram dans le but d’obtenir des conseils, d’avoir quelqu’un qui puisse me guider et me partager son expérience dans le théâtre. Il me répond rapidement, on commence à converser et une ambiguïté s’installe. Au début, la relation était compliquée car il était en couple mais il finit par quitter son ex et il m’invite à prendre un verre. On a de suite accroché et pendant six mois, on ne s’est plus quittés. C’était une relation exclusive, enfin je l’espère car avec tout ce qui a été dit ces derniers jours, je me pose énormément de questions.