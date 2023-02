Tennis | AG des clubs du Hainaut: Céline Deschamps succède à Ariane Courtois

L’année 2023 est celle d’importants changements au sein du comité régional hennuyer. Les explications du président Jean Dauge : « Notre secrétaire Ariane Courtois et notre trésorier Roland Morelli ont décidé de mettre un terme aux services considérables qu’ils ont rendu depuis de nombreuses années. Aussi bien le travail de secrétaire que celui de trésorier, c’est une besogne ingrate et indispensable à la bonne gestion d’une association. Ariane et Roland ont mis sans réserve leurs qualités professionnelles au service de la région du Hainaut. »

Après avoir été commerciale durant une bonne quinzaine d’années dans un groupe mondial à Paris, Céline Deschamps a travaillé chez un équipementier ainsi qu’au sein d’une société aidant les clubs sportifs à trouver des subsides. « Comme je suis passionnée de tennis depuis ma plus tendre enfance, je n’ai pas hésité à poser ma candidature. In fine, les choses se sont bien passées et je vais aussi me retrouver sur les courts car je viens de m’inscrire pour un stage à Havré », a expliqué Céline, âgée de 43 ans et plus que jamais décidée de s’investir à fond dans ses nouvelles fonctions.