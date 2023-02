Églantine Éméyé en deuil: la célèbre présentatrice de France 2 et TF1 annonce la mort de son fils Samy à l’âge de 17 ans

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à la journaliste dans les commentaires. C’est notamment le cas de Nagui, qui a écrit : « Ma douce Églantine, tu as été et resteras une maman exemplaire. Samy a grâce à toi vécu des moments tendres et magiques malgré une douleur dont on ne peut se rendre compte . Ton ange s'est envolé, on l'aimera pour l'éternité comme on t'admire et on t'aime pour tout ce que tu fais. »