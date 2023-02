Réduction des accises sur les produits énergétiques: coup dur pour les rentrées fiscales de l’État

Le tabac, lui, a rapporté 257 millions de plus

Selon les données du SPF Finances, le fisc a touché 2,771 milliards d’euros pour le tabac en 2022, contre 2,579 milliards un an plus tôt. Les Français ont contribué à ces rentrées en venant se fournir dans nos stations-service frontalières, « même si l’essence était moins chère en France avec les aides de l’État », relève Olivier Neirynck de la fédération des distributeurs de carburants et combustibles.

Dans sa lutte contre le tabagisme, l’État a relevé le montant des accises sur les cigarettes le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2022, le faisant grimper à minimum 261 €par 1.000 pièces contre 219 € encore au 31 décembre 2021.

Au niveau des boissons alcoolisées, le Belge a un peu levé le pied sur sa consommation avec 822 millions d’euros de recettes, contre 834 millions en 2021. Cela reste tout de même plus qu’en 2018 ou 2019 et surtout 2020 (779,2 millions). Mais les activités festives avaient été drastiquement réduites cette année-là à cause de l’émergence de la crise sanitaire et du confinement.

En 2022, c’est surtout le vin qui a trinqué avec seulement 169,9 millions (180,5 millions en 2021). Les mousseux et champagnes sont demeurés stables 105 millions (106). L’alcool éthylique a baissé de 344 à 334 millions. Par contre, la bière a progressé de 178,6 à 191,3 millions d’euros.

Pour être complet, signalons que les boissons non alcoolisées ont fait mieux qu’en 2021 avec 188,6 millions d’accises (175,3) et que le café régresse avec 13,9 millions (14,4).

