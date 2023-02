D3 | L’attaquant Julian Pollina aussi sur le départ à Huy

Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas encore le dernier à annoncer son départ de Huy, alors que le club va fusionner avec Solières pour former la Royale Union Hutoise. « J’ai réfléchi et je pense aussi partir, je ne peux pas attendre trop longtemps pour la saison prochaine », explique l’ancien joueur de Faimes. « Je suis ouvert à un nouveau beau projet mais je ne ferme pas encore totalement la porte à l’Union Hutoise qui sera un nouveau club et dont je ne connais pas encore le projet. »

Voilà sur le marché un attaquant d’expérience qui ne demande qu’à rebondir, à bientôt 29 ans.