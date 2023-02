Vivre à Mouscron et travailler en France, encore avantageux? «Avec un salaire français, on ne sait plus payer ses factures en Belgique»

Il y a 15 ans, Isabelle Wandelst déménageait de sa France natale pour s’installer à Mouscron et être plus proche de ses frères et sœurs. Originaire de Lys-les-Lannois, elle est aujourd’hui Conseillère des Français de l’étranger et elle l’atteste : ce n’est plus avantageux de vivre en Belgique et travailler en France. Pourtant, ce stéréotype est ancré dans l’esprit des Belges et des Français. Alors que certains crient au loup, craignant que la cité des Hurlus ne se transforme en cité-dortoir pour des villes comme Lille, il semble qu’il faille réfléchir à deux fois avant de passer la frontière…