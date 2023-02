Une coalition de 34 pays, dont la Belgique, demande des clarifications au CIO à propos de la Russie concernant les JO de Paris en 2024

« Nous sommes très inquiets quant à la faisabilité pour les athlètes olympiques russes et bélarusses de participer en tant que « neutres » (…) alors qu’ils sont financés et supportés par leurs Etats », expose ce courrier, fruit d’une conférence qui s’est tenue le 11 février entre ministres des sports de trente-quatre pays.

« Nous croyons fermement, étant donné que la situation n’a pas changé au sujet de l’agression de la Russie en Ukraine (…), qu’il n’y a aucune raison de revenir sur l’exclusion des athlètes russes et bélarusses décidée par le CIO », explique le courrier de la coalition. « Tant que ces sujets fondamentaux, ainsi que le cruel manque de clarté et de détails concrets sur la définition de la +neutralité+ ne sont pas abordés, nous n’acceptons pas que les athlètes russes et bélarusses soient autorisés à revenir en compétition », affirment-ils. « Nous demandons urgemment au CIO d’aborder ces questions ciblées par tous les pays et de reconsidérer sa proposition en conséquence », ajoutent les signataires.