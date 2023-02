Depuis 20 ans, Emin, 57 ans et originaire de Molenbeek, essayait de participer à Koh-Lanta!

Je suis Emin, 57 ans, marié, deux enfants et je viens de Molenbeek. Au quotidien, je suis directeur général opérationnel de Brussels Expo. Depuis quatre ans, je chapeaute tout ça mais, en réalité, je suis arrivé dans l’ASBL il y a 37 ans. D’abord en tant qu’ouvrier, puis technicien, et j’ai ensuite gravi tous les échelons pour en arriver là.

Je suis ces aventures depuis le début et ça m’a toujours attiré : pour le dépaysement, le dépassement de soi et, surtout, parce que tout le monde a sa chance. Malheureusement, jusqu’en 2011, les Belges ne pouvaient pas s’inscrire. Mais ça ne m’a pas empêché de déposer ma candidature en me disant que sur un malentendu…

20 ans après, vous avez fait Koh-Lanta ! D’autant plus impressionnant que vous occupez un poste à responsabilités. Comment avez-vous géré votre participation en ayant cette casquette de directeur général ?

Ça a été très compliqué mais quand on veut, on fait tout pour réaliser ses rêves. Dans le boulot, pour des raisons organisationnelles, seul le CEO était au courant. Il a vu ma détermination et il m’a donné tous les feux verts pour y aller. Même si, quand je le lui ai annoncé, il a éclaté de rire en pensant que c’était une blague.

Vous auriez pu mettre votre poste en jeu pour prendre part à l’aventure de votre vie ?

C’est une question à laquelle je ne préfère pas répondre.

Et vos collègues, ils ne se doutaient de rien ?

Ça a été très compliqué de réussir à leur cacher ça. J’ai réussi à bien vendre la sauce : j’ai inventé que je partais en Chine et à Hong Kong pour le travail, pour discuter d’un futur centre de convention. Et ça a marché (rires) ! À mon retour, certains ont fait le rapprochement car même si on n’en parle pas tous les jours, ils savent que ça me tenait à cœur.

Est-ce que ce poste de directeur général a pu vous aider d’une quelconque manière à travers cette émission ?

Effectivement, au quotidien, je gère des équipes techniques ou commerciales, ça m’a fortement aidé. Je n’ai pas hésité à discuter avec les autres membres de l’équipe. Mon parcours professionnel m’a aussi permis de devenir quelqu’un de manuel et de calculateur. Deux beaux atouts sur l’île.

Inversement, est-ce que Koh-Lanta va vous apporter quelque chose dans votre vie professionnelle ?

Je ne pense pas que ma participation aura une influence dans ma sphère professionnelle mais je suis certain que ça n’apportera que du positif dans le privé. Durant plusieurs mois, toute ma famille a été derrière moi pour que je puisse réaliser mon rêve. Peut-être que d’autres rêves vont émerger par la suite.

Entre le travail et la vie de famille, comment avez-vous géré votre préparation à l’émission ?

Pour ma part, cela n’a pas été dur. J’ai un fils qui est un grand sportif et il a toujours été derrière moi. Quand on veut, on arrive à libérer du temps. En plus, on a installé une salle à la maison avec suffisamment d’accessoires. Aucune excuse !

Comment se prépare-t-on à une telle aventure ?

D’un point de vue physique, cela fait des années que je m’entraîne, toujours avec l’objectif d’être à 100 % de ma forme. À chaque entraînement, je ne pensais qu’à mon objectif ultime. J’y mettais le rythme et ma motivation n’a jamais faibli. D’un point de vue mental, grâce à cette détermination hors normes, je n’ai eu aucun problème. J’étais déjà rodé.

Six mois après le tournage, quels sentiments vous animent ?

C’est d’abord un sentiment de bien-être. C’est gratifiant d’avoir vécu cette aventure extraordinaire que j’attendais depuis si longtemps. Et puis, c’est surtout le sentiment d’une concrétisation : je l’ai enfin fait !