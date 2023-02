Gerard Piqué, un mauvais père? Les images de l’ancien footballeur avec ses enfants qui créent la polémique en Espagne (vidéo)

Gerard Piqué est-il un bon père ? Si l’on se fie aux dernières vidéos qui font le tour des réseaux sociaux, le doute est permis. Près de sept mois après l’annonce de son divorce avec la chanteuse Shakira, l’ancien joueur du FC Barcelone se retrouve à nouveau au cœur de la polémique.

En effet, depuis quelques jours, une vidéo montre la façon dont l’Espagnol se comporte lorsqu’il dépose ses enfants chez son ex-épouse. Sur cette dernière, on peut voir Milan, 10 ans, et Sasha, 8 ans, sortir de la voiture du trentenaire et devoir se débrouiller seuls avec leur sac, visiblement bien lourd pour eux.