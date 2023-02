Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Domenico Tedesco, l’opération séduction»

De Malines à Courtrai, en passant par Anvers, Bruxelles et Bruges… En trois jours à peine, Domenico Tedesco a découvert les charmes de nos stades et les duels parfois décousus qui peuvent y naître. En 5 rencontres, le nouveau sélectionneur a été pour le moins gâté : un total de 20 buts, et des scénarii à couper le souffle, à l’image de ce match entre l’Union Saint-Gilloise et le Standard… Comme pour mieux accueillir notre nouveau sélectionneur fédéral, la Pro League avait donc sorti sa plus belle tenue de soirée. Frissons garantis ! Pour peu, il régnait sur nos pelouses comme un air de petite Bundesliga. À l’étranger, Diables et aspirants se mettent eux aussi en évidence au meilleur moment : Romelu Lukaku retrouve le chemin du but, tandis qu’en Premier League, Romeo Lavia fait une nouvelle fois forte impression.

Un échange authentique

De son côté, Domenico Tedesco s’est lancé vendredi dernier dans une vaste opération médiatique. Une journée réglée comme du papier à musique. En tant que journaliste d’une chaîne nationale, j’avais droit à quinze minutes d’entretien. Trop peu pour véritablement découvrir l’homme et l’entraîneur, mais assez pour en ressortir avec une première impression. L’exercice n’est pourtant pas aisé. La tentation est grande de se lancer dans une vaste opération de séduction. Il n’en a rien été ici. Domenico Tedesco a préféré, et c’est mieux ainsi, rester lui-même. Il n’a pas non plus été langue de bois. Son discours avait le mérite de la clarté, que ce soit sur les cadres appelés, sur Eden Hazard, ou encore sur la volonté de ratisser large dans un premier temps. En dehors de l’interview, il n’hésite pas à prendre quelques minutes pour discuter, en posant lui aussi des questions à son interlocuteur. L’échange était bref, mais il avait la saveur de l’authenticité. Pour la vérité du terrain, il faudra patienter encore un peu.