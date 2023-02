Le ténor du barreau de Bruxelles Sébastien Courtoy s’en est allé

Ce lundi soir, un médiatique avocat du barreau de Bruxelles est décédé. Me Sébastien Courtoy, qui fut notamment l’avocat de Mehdi Nemmouche dans le procès de l’attentat du Musée Juif de Bruxelles, a été retrouvé sans vie à son domicile victime d’une crise cardiaque nous apprennent des proches et des confrères. Me Courtoy, un fervent défenseur du droit, était le principale conseil de Smaïl Farisi, un des dix accusés des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016.

Me Sébastien Courtoy a fait plus d’une fois la Une des journaux pour avoir notamment assuré la défense de l’humoriste Dieudonné dans ses histoires de quenelles, de Jean-Louis Denis dis « Le Soumis », un prédicateur condamné pour terrorisme et qui a tenté de se reconvertir en apiculteur. Citons encore, Mehdi Nemmouche pour lequel le médiatique pénaliste a plaidé plus de sept heures d’affilé lors d’une cour d’assises.