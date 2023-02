La boulangerie La Forge, la seule dans le centre d’Hennuyères, fermera ses portes fin juin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Hennuyères se retrouvera-t-il sans la moindre boulangerie cet été ? C’est un risque bien réel. La nouvelle commence à faire le tour du village depuis ce week-end et l’inquiétude est grandissante. En effet, Christine Pozzan, qui tient la boulangerie La Forge, la seule dans le village, sur la place, a décidé d’arrêter les frais, après 43 ans d’activités !

« Je vais prendre ma pension. Je ne vais pas travailler encore 5 ans pour gagner seulement 59 euros de plus. Ma décision est prise depuis un certain temps déjà : je ferme le 30 juin, et le 1er juillet, je pars en vacances. Et ensuite, adviendra ce qu’il adviendra. J’espère que j’aurai trouvé un repreneur motivé d’ici là. Mais je veux démentir une rumeur : je n’arrête pas à cause de la crise énergétique. Simplement, j’ai assez travaillé à me lever tous les jours à 4h30 du matin, sauf le lundi, pour ouvrir à 6h30. C’est épuisant, à la longue. J’adore mon métier, mais il faut savoir s’arrêter à temps. »