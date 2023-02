Après le Lundi gras des enfants (photos et vidéo), le Mardi gras du Roi Carnaval

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une première journée ce Dimanche Gras où travestis et tambours se sont promenés en ville avec en apothéose le cortège costumé avenue Wanderpepen, place aux enfants. Traditionnellement le Lundi Gras débute vers 10h du matin avec la sortie des jeunesses à la viole. Suivi de la grande bataille des confettis sur la Grand-Place.

Ce mardi, dès l’aube, le Roi Carnaval sera de sortie, les Gilles déambuleront en cortège, lançant des oranges aux quidams ravis.

Voici le programme de ce Mardi gras :

Dès 8h30 : Parcours des Gilles, Paysans, Marins, Pierrots et Arlequins à travers la ville. Rassemblement sur la Grand-Place et réception à l’Hôtel de Ville. Gilles et Paysans portent le masque de cire traditionnel.

Dès 15h : Cortège des Gilles, Paysans, Marins, Pierrots et Arlequins. Départ de la place de Battignies, direction la Grand-Place. Le Gille porte son chapeau de plumes d’autruche et lance des oranges sur tout le parcours.

Vers 17h30 : Arrivée sur la Grand-Place pour le rondeau. Dès 20h : Départ de l’Avenue Charles Deliège pour le cortège aux lumières et le rondeau sur la Grand-Place.

21h30 : Feu d’artifice.

Retrouvez ici toutes les photos du rondeau des enfants ce lundi après-midi :