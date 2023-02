Guerre en Ukraine: la Belgique apporte moins d’aide militaire et humanitaire que ses voisins

La Belgique a accordé directement l’équivalent de 245 millions d’euros en aides à l’Ukraine, dont 144,9 millions via un apport en matériel militaire, 94,8 millions en aides humanitaires et 4,96 millions en aides financières. Ces aides cumulées comptent pour seulement 0,05% du PIB belge, ce qui place le pays hors du top 20 des plus gros donateurs mondiaux.

À titre de comparaison, l’Allemagne et les Pays-Bas dépensent 3 fois plus pour l’Ukraine. Ce sont les États-Unis qui mènent la danse, et l’Europe qui tente de suivre. Deux acteurs majeurs, qui ont promis à eux deux 128 milliards d’euros d’aide.