L’Inter Milan compte sur Romelu Lukaku pour la fin de saison...et peut-être plus? «Il a une dette envers nous»

Romelu Lukaku semble enfin retrouver du rythme à l’Inter Milan après avoir manqué une grande partie de la saison sur blessure. Avec la fin de championnat qui approche dans les prochaines semaines, certains commencent à s’interroger sur l’avenir du Diable rouge. C’est qu’il ne faut pas oublier que l’attaquant est prêté par Chelsea. Va-t-il rester à Milan, comme il le souhaite tant ?

« Nous ne discutons ni avec lui ni avec ses agents de son futur », a déclaré Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter Milan, dans des propos rapportés par la presse italienne. « Ce qu’il doit faire pour rester ? Ce qu’il fait depuis plusieurs mois. Une fois remis de sa blessure, il a très bien travaillé, il est déterminé et concentré sur les entraînements et les performances. Il sait que nous sommes ici pour essayer de faire de notre mieux, et s’il y a une possibilité de poursuivre cette relation, et nous y travaillons, nous le verrons plus tard. »