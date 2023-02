De nombreuses personnes prises de malaises soudains: «L’épisode a été intense, mais bref»

« Pas d’impact sur l’environnement »

Vers 18 heures, tout risque étant écarté, le dispositif a été levé. IndaChlor reconnaît être à l’origine de cet incident industriel. La fuite a été rapidement jugulée. « Il est encore trop tôt pour en livrer tous les détails, mais l’on sait que cet incident s’est produit dans l’une des cuves de stockage où sont déposés les déchets chlorés issus de l’industrie plastique et destinés à être valorisés. Pour une raison qui reste encore à déterminer, de la vapeur acidifiée s’est échappée de cette cuve vers 16 heures. Immédiatement, et dès le signalement de l’incident, le protocole de sécurité et de prévention a été mis en place. Le site d’IndaChlor, par mesure de précaution, a été évacué. Toutes les mesures nécessaires à la gestion de cette émanation ont été mises en œuvre, à commencer par le signalement de l’incident aux autorités compétentes. Pour l’heure, rien ne permet de penser que cette émanation de vapeur acidifiée puisse avoir un impact sur le milieu et l’environnement », indique l’entreprise.