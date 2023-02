Tom Boonen se sépare de Lore après 20 ans de relation et annonce avoir une nouvelle petite amie: «Personne n’a à se mêler de ce que je fais dans ma vie privée»

Tom Boonen et sa compagne Lore se sont séparés après 20 ans de vie commune, et ce depuis quelque temps déjà. L’ancien cycliste a annoncé lui-même cette rupture dans un entretien accordé au magazine Humo.

Le couple, qui a des jumelles, Jacqueline et Valentine, nées en 2015, garde tout de même une très bonne relation. « Nous partons encore en vacances ensemble, mais nous ne vivons plus ensemble. Seulement, nous ne le crions pas sur les toits. Nous n’avons pas à en rendre compte, n’est-ce pas ? Je suis toujours de la vieille école. Personne n’a à se mêler de ce que je fais dans ma vie privée. »

Boonen ajoute qu’il a désormais une nouvelle petite amie. « Les enfants, la famille et les amis sont avec nous dans notre histoire, et c’est plus que suffisant. Lore a toujours été la femme de ma vie et elle l’est probablement encore. J’ai deux magnifiques filles avec ma très meilleure amie, et nous nous souhaitons tout le bonheur du monde. »