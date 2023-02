Après Manchester United, Liverpool est-il aussi en vente? Le propriétaire du club met les choses au clair

Ça bouge au niveau des propriétaires en Premier League. Après le rachat de Newcastle par un consortium saoudien et de Chelsea par l’Américain Todd Boehly, et la potentielle vente de Manchester United, c’est la situation de Liverpool qui fait l’actualité désormais. Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent une possible passation de pouvoir chez les Reds, d’autant plus que le club a annoncé en novembre « envisager de nouveaux actionnaires ». Qu’en est-il vraiment ? John Henry, propriétaire via Fenway Sports Group, a mis les choses en clair.

« Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Est-ce que nous vendons Liverpool ? Non », a-t-il déclaré dans un entretien au Boston Sports Journal. « Parlons-nous de Liverpool avec des investisseurs ? Oui. Est-ce que quelque chose va se passer dans ce sens ? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente. »